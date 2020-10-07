Ларссон выйдет в стартовом составе сборной Швеции на матч с Россией

Нападающий " Спартака " Джордан Ларссон сыграет в стартовом составе сборной Швеции в товарищеском матче с командой России.

Фото: ФК "Спартак"

Помимо Джордана в основе шведов сыграет защитник "Рубина" Карл Старфельт. В запасе останутся трое игроков "Краснодара" — полузащитники Кристоффер Олссон и Виктор Классен, а также форвард Маркус Берг.



Встреча сборных России и Швеции пройдет завтра, 8 октября, в 19:15 по Москве на "ВЭБ Арене". В игре не примут участие защитник Георгий Джикия и голкипер Гильерме, которые покинули расположение национальной команды из-за сомнительных тестов на COVID-19.



Источник: Федерация футбола Швеции