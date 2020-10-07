Помимо Джордана в основе шведов сыграет защитник "Рубина" Карл Старфельт. В запасе останутся трое игроков "Краснодара" — полузащитники Кристоффер Олссон и Виктор Классен, а также форвард Маркус Берг.
Встреча сборных России и Швеции пройдет завтра, 8 октября, в 19:15 по Москве на "ВЭБ Арене". В игре не примут участие защитник Георгий Джикия и голкипер Гильерме, которые покинули расположение национальной команды из-за сомнительных тестов на COVID-19.
Источник: Федерация футбола Швеции
Ларссон выйдет в стартовом составе сборной Швеции на матч с Россией
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон сыграет в стартовом составе сборной Швеции в товарищеском матче с командой России.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!