Португалия и Испания голов не забили

Сборные Португалии и Испании не выявили победителя в товарищеском матче.

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Товарищеский матч



Португалия – Испания 0:0



Португалия: Патрисиу, Геррейру (Семеду, 68), Семеду, Пепе (Силва, 46), Канселу, Саншеш, Моутинью (Диаш, 46), Невеш, Тринкан (Жота, 79), Силва (Карвалью, 46), Роналду (Фелиш, 73)



Испания: Аррисабалага, Льоренте, Роберто, Регилон (Гайя, 46), Гарсия (Рамос, 82), Каналес (Траоре, 62), Бускетс (Эрнандес, 62), Сибальос (Мерино, 46), Ольмо, Морено, Родриго (Кампанья, 46)



Предупреждения: Регилон, 44, Семеду, 56