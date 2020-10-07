Португалия и Испания голов не забили

Сборные Португалии и Испании не выявили победителя в товарищеском матче.
Фото: Getty Images
Товарищеский матч

Португалия – Испания 0:0

Португалия: Патрисиу, Геррейру (Семеду, 68), Семеду, Пепе (Силва, 46), Канселу, Саншеш, Моутинью (Диаш, 46), Невеш, Тринкан (Жота, 79), Силва (Карвалью, 46), Роналду (Фелиш, 73)

Испания: Аррисабалага, Льоренте, Роберто, Регилон (Гайя, 46), Гарсия (Рамос, 82), Каналес (Траоре, 62), Бускетс (Эрнандес, 62), Сибальос (Мерино, 46), Ольмо, Морено, Родриго (Кампанья, 46)

Предупреждения: Регилон, 44, Семеду, 56

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Сборная Португалии Сборная Испании
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Турция сыграла вничью с Германией, сравняв счёт на 4 добавленной минуте матча
Португалия и Испания голов не забили 1
Наставник сборной Швеции оценил игру местных футболистов, выступающих в РПЛ
Представлена схема гонораров в Лиге Европы
Известны выплаты участникам Лиги чемпионов 1
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030
"Уфа" рассматривает Кононова и Рахимова на пост главного тренера
Радимов: разговоры, будто в травмах Кокорина виноват массажист Колесников не имеют под собой основания
Грушевский: мания величия фанатов и руководства "Спартака" будет длиться пока есть шансы на высокие места
"Спартак" ждёт суд по итогам матча с "Зенитом" 17
Источник: Кутепов мог оказаться в "Зените" 6
Николич: контракт Чорлуки заканчивается, на эту позицию есть Мурило, Лысцов и Райкович 2
Владелец "Торпедо" пропишет в контрактах премиальные за выход в РПЛ 1
Радимов: РПЛ — не дно. Мы сильно отстаем от топ-5, но наша лига точно не самая слабая в Европе 10
Николич: "Локомотив" будет биться за чемпионство 1
Грушевский: убежден внутри, что ЦСКА реабилитируется за прошлогодний провал в Лиге Европы
Евсеев ушел, виновники остались. В "Уфе" сменился тренер 2
Гаджиев: Евсеев — тренер уровня РПЛ. С ситуацией в "Уфе" вопрос к руководству, а не к нему
Радимов: лидеры "Зенита" устали, Дзюба вымотан 22
Азмун - Ригони: буду скучать, бро!
Легендарный чехословацкий футболист Паненка находится в реанимации из-за коронавируса
Источник: Кононов возглавит "Уфу". Клуб договорился с агентом специалиста 16
Николич: я был бы счастлив, если бы Кузяев перешел в "Локомотив" 2
Николич: нужен был забивной форвард. Хотел Манджукича, не знаю, почему не получилось 4
Депай постарается перейти в "Барселону" в январе
Вчера у "Зенита", "Локомотива" и "Краснодара" был последний шанс усилиться под Лигу чемпионов. Получилось не очень 5
Полузащитник "Уфы" Емельянов перешел в клуб ФНЛ
Мещеряков - о Геркусе: не знаю, кто он такой и какое отношение имеет к "Локомотиву" 4
"Аталанта" включила Миранчука в заявку на Лигу чемпионов 1
Шомуродов будет выступать в "Дженоа" под номером ростовского региона 3
Все новости