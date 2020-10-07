Турция сыграла вничью с Германией, сравняв счёт на 4 добавленной минуте матча

Сборные Германии и Турции провели товарищеский матч.
Фото: Getty Images
Счёт в игре под занавес первого тайма открыл Юлиан Дракслер. Озан Туфан счёт сравнял, но уже через несколько минут Флориан Нойхаус вывел Германию вперёд. Эфеджан Караджа вновь уровнял счёт на табло, но хозяева вновь вышли вперёд усилиями Джанлуки Вальдшмидт. На 4 добавленной минуте Кенан Карама установил ничейный результат.

Товарищеский матч

Германия 3:3 Турция

Голы: Дракслер, 45+1, Туфан, 49, Нойхаус, 58, Караджа, 67, Вальдшмидт, 81, Караман, 90+4

Германия: Лено, Рюдигер (Та, 59), Кох, Шульц (Гозенс, 70), Хенрихс, Джан, Нойхаус (Дахуд, 79), Хаверц, Дракслер (Хофман, 59), Брандт, Вальдшмидт

Турция: Гюнок, Сангаре, Айхан (Кабак, 75), Демирал, Калдырым, Туфан, Йокушлу (Караман, 63), Кылынч (Ундер, 46), Язиджи (Токёз, 46), Караджа (Текдемир, 69), Унал

Предупреждения: Рюдигер, 18, Дракслер, 23, Джан, 68, Ундер, 76

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Теги: Сборная Турции Сборная Германии
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