Коронавирус и Франция разгромили сборную Украины. Злоключения с составом привели к 7:1 в Сен-Дени

Шесть травмированных, восемь «коронавирусных» и Шовковский в заявке
Злоключения начались еще до начала сборов. Сразу шесть запланированных к вызову футболистов получили травмы и в сборную приехать не смогли. Самыми тяжелыми потерями были звездные полузащитники Зинченко из «Манчестер Сити» и Коноплянка из «Шахтера»; менее критическими, но тоже неприятными – хавбек Буяльский и форвард Супряга из киевского «Динамо» и защитники «горняков» Кривцов и Болбат.
И это было только начало. 4 октября после матча чемпионата Украины «Десна» – «Шахтер» выяснилось, что основной вратарь сборной Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко сдали положительные тесты на коронавирус. «Горняки» в полном составе ушли на самоизоляцию – и для команды Андрея Шевченко остались потеряны не только двое заболевших, но и еще четверо их одноклубников: защитник Матвиенко, хавбеки Марлос и Коваленко, нападающий Жуниор Мораес. Минус двенадцать человек!
Но и это было еще не все. Уже на сборах, 6 октября, положительные тесты на COVID-19 сдали два вратаря из имеющихся трех – Андрей Лунин из мадридского «Реала» и довызванный Юрий Панькив, выступающий за «Александрию». Минус четырнадцать! Более того, в составе остался один-единственный голкипер – киевский динамовец Георгий Бущан, и вызывать новых вратарей на товарищеский матч с Францией было уже поздно.
Из сложной ситуации со стражами ворот Андрей Шевченко нашел чуточку экстремальный выход. В качестве запасного голкипера на игру с французами был заявлен помощник главного тренера Александр Шовковский. 45-летний экс-вратарь, игравший за киевское «Динамо» еще в Лиге чемпионов ранних форматов в первой половине девяностых, карьеру завершил в начале 2017 года – но в сложившейся ситуации выбирать было больше не из кого. Впрочем, предполагалось, что Шовковский выйдет на поле только в самом крайнем случае, а при отсутствии новых форс-мажоров спокойно отсидит на скамейке весь матч – так оно в итоге и получилось.
Предсказуемый итог
После всех кадровых потрясений стартовый состав сборной Украины был существенно далек от боевого – так, в нем было лишь четыре игрока из тех, что в сентябре уступили 0:4 Испании (Малиновский, Ярмоленко, Харатин и Михайличенко). Линия обороны и вовсе была перекроена полностью, за исключением Богдана Михайличенко – который тоже, впрочем, не мог считаться основным, так как дебютировал в главной национальной команде лишь месяц назад и проводил за нее только третью игру. Самым опытным защитником оказался 21-летний Виталий Миколенко – его матч за взрослую сборную Украины был девятым по счету.
Естественно, в таком состоянии жовто-блакитные мало что могли противопоставить чемпионам мира, задействовавшим по ходу матча почти всех основных игроков. Французы, впрочем, с пониманием отнеслись к проблемам гостей и явно не включали против них максимальные скорости (учитесь, «Сочи»!). Однако даже половинной выкладки хватило с запасом.
Красивый гол через себя 17-летнего вундеркинда из «Ренна» Камавинги (внимание, «Краснодар»!) уже на 9 минуте, шикарный обводящий удар из-за пределов штрафной Жиру в середине тайма и его же добивание головой 10 минут спустя обеспечили Франции комфортное преимущество. Украинцы тоже пытались хоть изредка, но атаковать, и дважды опасно пробили в створ – Манданда выручил, хоть и с трудом. Автогол головой Миколенко после подачи углового установил итог первого тайма – 4:0.
Начало второго тайма вышло позитивным для Украины – появившийся на поле после перерыва Цыганков пошел в сольный проход и мощно пробил мимо вратаря-дебютанта сборной Франции Меньяна, который вышел на замену одновременно с ним. Вскоре после этого украинцам удался еще один хороший удар, после которого хозяев выручила штанга. Но успех развить не получилось. Французы постепенно вернули себе инициативу, и голы Толиссо, Мбаппе и Гризманна установили окончательный счет матча – 7:1.
Поражение в товарищеском матче, даже крупное – не самая большая беда. Но и в официальных играх против Германии и Испании шансы команды Андрея Шевченко зацепить очки стремятся к нулю. Украина явно не сможет побороться за победу в Лиге наций, но еще имеет возможность выжить в дивизионе A – ведь решающий очный матч со Швейцарией намечен только на ноябрь.
Франция 7:1 Украина
Голы: Камавинга, 9, Жиру, 24, 33, Миколенко, 40 (аг), Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 89 – Цыганков, 53.
Франция: Манданда (Меньян, 46), Лангле, Упамекано (Варан, 46), Павар, Динь, Ауар (Гризманн, 59), Камавинга (Погба, 59), Нзонзи, Толиссо, Марсьяль (Мбаппе, 46), Жиру (Бен Йеддер, 73).
Украина: Бущан, Забарный, Миколенко (Чеберко, 46), Михайличенко (Соболь, 46), Конопля, Макаренко (Шепелев, 62), Харатин, Малиновский (Цыганков, 46), Шапаренко, Ярмоленко (Яремчук, 62), Зубков (Безус, 71).
Предупреждения: Малиновский, 43, Харатин, 50, Конопля, 61.
Фото: twitter.com/equipedefrance