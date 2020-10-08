Мостовой: игра со шведами — хороший шанс проверить резерв

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной со Швецией.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
— Думаю, будет товарищеский ничейный матч. Думаю, будут эксперименты. Не уверен, что сыграем основным составом, потому что впереди важные игры в Лиге Наций. А игра со шведами — хороший шанс проверить резерв — рассказал Мостовой в интервью "СЭ".

Мостовой добавил, что его удивило то, что сборная проведет товарищескую игру, а ещё две официальных, бывший футболист не припомнит, чтобы за один сбор было такое.

Напомним, Россия и Швеция сегодня проведут товарищеский матч в Москве. Начало: в 19:15 по мск.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Сборная Швеции Мостовой
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агент Сабали: нам интересен вариант со "Спартаком" 2
Селихов сравнил матчи с ЦСКА и "Зенитом"
Миранчук впервые тренируется в общей группе в "Аталанте" 2
Селихов: Тедеско начал сезон с чистого листа, это даёт свои плоды 1
Нигматуллин: Черчесов придерживается психологии, что основного вратаря не стоит менять матч за матчем 1
Сборная России опубликовала комплект формы на товарищескую игру со Швецией
В Португалии ограбили дом Роналду 2
Мостовой: игра со шведами — хороший шанс проверить резерв 1
"Арсенал" не включил Озила, Сократиса и Салибу в заявку на Лиги Европы
РФС сократил разрешенную квоту зрителей на матче Россия - Швеции до 5 тысяч 1
Антон Миранчук признан лучшим игроком месяца в "Локомотиве" 5
Шахов покинул "Оренбург"
Кварацхелия - лучший игрок "Рубина" в сентябре 1
"Краснодар" огласил заявку на Лигу чемпионов
Агент: у Евсеева уже есть один неплохой вариант 7
Карасев получил назначение на матч Лиги Наций
Матч Россия - Турция обслужит словенская бригада арбитров
Куртуа пропустит ближайшие матчи сборной Бельгии из-за травмы
Сегодня будет рассмотрено судейство Турбина в матче "Сочи" - "Ростов" 4
Кононов прокомментировал информацию о своем назначении в "Уфу" 3
Игроки сборной России обратились к болельщикам
Зе Луиш внесен в заявку "Локомотива" на Лигу чемпионов 7
Источник: "Спартак" пытается продать Педро Рошу во "Фламенго" за 10 миллионов евро 8
Источник: "Ротор" выплатил Кверквелии и Давиташвили около 20 млн рублей в качестве компенсации проезда 6
Стала известна дата суда по делу "Спартака" 10
"Ливерпуль" отметил пятилетие со дня прихода в клуб Юргена Клоппа
"Бордо" готов отпустить Сабали в "Спартак" за 2-4 млн евро 4
Источник: Бердыев - фаворит среди кандидатов на пост главного тренера "Динамо" 15
Старфельт: хочу помочь сборной в предстоящем матче с Россией
Сборная Россия сыграет в красной форме против Швеции 2
Все новости