— Думаю, будет товарищеский ничейный матч. Думаю, будут эксперименты. Не уверен, что сыграем основным составом, потому что впереди важные игры в Лиге Наций. А игра со шведами — хороший шанс проверить резерв — рассказал Мостовой в интервью "СЭ".
Мостовой добавил, что его удивило то, что сборная проведет товарищескую игру, а ещё две официальных, бывший футболист не припомнит, чтобы за один сбор было такое.
Напомним, Россия и Швеция сегодня проведут товарищеский матч в Москве. Начало: в 19:15 по мск.
Мостовой: игра со шведами — хороший шанс проверить резерв
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной со Швецией.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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