Ларссон и Старфельт — в стартовом составе сборной Швеции на матч с Россией Известен состав сборной Швеции на товарищеский матч против сборной России. View this post on Instagram ? ?????????? ? #vi?rsverige A post shared by Sweden Men's National Team. (@swemnt) on Oct 8, 2020 at 7:57am PDT Отметим, что место в стартовом составе оказалось для защитника "Рубина" Карла Старфельта и нападающего "Спартака" Джордана Ларссона.Игра Россия — Швеция начнётся в 19:15 по мск. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:01 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Сборная России Сборная Швеции Ларссон Старфельт Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5