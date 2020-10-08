Гол бывшего игрока "Краснодара" Окриашвили вывел Грузию в финал квалификации Евро-2020

Сборная Грузии в полуфинале квалификации Евро-2020 на своем поле принимала Белоруссию.

Фото: AFP

Встреча завершилась минимальной победой Грузии со счетом 1:0. Единственный мяч на 7-й минуте с пенальти забил бывший форвард "Краснодара" Торнике Окриашвили.



Грузия вышла в финал квалификации, где за выход на чемпионат Европы-2020 сыграет с победителем пары Северная Македония - Косово, который будет сыгран сегодня немного позже.



Чемпионат Европы. Отборочный турнир



Путь D. 1/2 финала



Грузия - Белоруссия - 1:0



Гол: Окриашвили, 7 - с пенальти.