Встреча завершилась минимальной победой Грузии со счетом 1:0. Единственный мяч на 7-й минуте с пенальти забил бывший форвард "Краснодара" Торнике Окриашвили.
Грузия вышла в финал квалификации, где за выход на чемпионат Европы-2020 сыграет с победителем пары Северная Македония - Косово, который будет сыгран сегодня немного позже.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Путь D. 1/2 финала
Грузия - Белоруссия - 1:0
Гол: Окриашвили, 7 - с пенальти.
Гол бывшего игрока "Краснодара" Окриашвили вывел Грузию в финал квалификации Евро-2020
Сборная Грузии в полуфинале квалификации Евро-2020 на своем поле принимала Белоруссию.
Фото: AFP
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