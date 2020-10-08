"Нашим стоит задуматься над этим поражением, ведь впереди важнейшие матчи Лиги наций. Если говорить о самой игре, то темп был невысокий. Надеюсь, что тренерский штаб сделает определенные выводы после этой игры, и в следующих матчах наши покажут более содержательную игру", - передает слова Бородюка Sport24.
Также специалист отметил, что гол нападающего Александра Соболева в дебютном матче за сборную России позитивно отразится на психологии футболиста.
Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 11 октября с командой Турции в рамках 3-го тура Лиги наций. Начало матча - в 21:45 по Москве на "ВТБ Арене".
Бородюк: Сборной России стоит задуматься над поражением от Швеции
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о товарищеском матче сборной России против Швеции (2:1).
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!