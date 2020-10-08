Агент Ле Таллека рассказал, будет ли футболист играть за сборную России

Адриан Алиай, агент французского полузащитника Дамьена Ле Таллека, прокомментировал новость о том, что его клиент стал гражданином России.

Фото: ФК "Монпелье"