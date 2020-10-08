"Дамьен получил российский паспорт, но пока не время говорить, что он теперь сможет играть за национальную сборную. Может ли он перейти в российский клуб теперь? Не могу пока об этом говорить", - цитирует агента Sport24.
Ранее Ле Таллек, получивший российский паспорт, говорил о желании выступать за национальную команду России. За сборную Франции 30-летний футболист не был заигран.
В минувшем сезоне французской Лиги 1 хавбек принял участие в 28 матчах, в которых забил 2 гола. До перехода в "Монпелье" Ле Таллек выступал за "Црвену Звезду", "Мордовию" и дортмундскую "Боруссию".
Агент Ле Таллека рассказал, будет ли футболист играть за сборную России
Адриан Алиай, агент французского полузащитника Дамьена Ле Таллека, прокомментировал новость о том, что его клиент стал гражданином России.
Фото: ФК "Монпелье"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!