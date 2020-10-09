"Жиго и Джикия сыгранная пара в "Спартаке". Весь футбольный мир идет по пути натурализации. Почему мы должны от этого отказываться? Считаю, что Жиго по своим футбольным качествам будет полезен национальной команде. Жиго и Джикия способны составить крепкий дуэт в сборной. Я только "за", - передает слова Газзаева "Спорт-экспресс".
Напомним, что Жиго перешел в "Спартак" в 2018 году из бельгийского "Гента". За это время в чемпионате России 26-летний французский защитник провел 44 матча, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Отметим, что Жиго не заигран за сборную Франции.
Газзаев выступил за натурализацию защитника "Спартака" Жиго
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мыслями о возможной натурализации французского защитника "Спартака" Самюэля Жиго.
Фото: ФК "Спартак"
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