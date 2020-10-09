Как сообщает источник, в ближайшее время защитник сдаст еще один тест. Отмечается, что у голкипера "Локомотива" и сборной России Гильерме ситуация хуже — у вратаря высокая температура.
Вероятность того, что Джикия примет участие в матче 11-го тура РПЛ "Спартак" - "Химки" 17 октября, достаточно велика. Участие Гильерме в игре "Локомотива" с "Уфой" под вопросом.
Напомним, что ранее тесты футболистов, которые они сдали в расположении национальной команды России, дали сомнительный результат.
Источник: РБ-Спорт
Источник: второй тест Джикии на коронавирус отрицательный
Повторный тест на коронавирус защитника "Спартака" и сборной России Георгия Джикия показал отрицательный результат.
Фото: ФК "Спартак"
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