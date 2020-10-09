По информации источника, игроки сегодня утром, 9 октября, сдавали тесты на коронавирус в расположении основной национальной команды. Футболистов хотят довызвать в первую сборную России на матчи Лиги наций с Турцией и Венгрией.
Ранее в сборную России был довызван защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев.
Напомним, что накануне стало известно о сомнительных тестах на COVID-19 у защитника Георгия Джикии и вратаря Маринато Гильерме. Игроки покинули расположение национальной сборной.
Подопечные Станислава Черчесова в рамках Лиги наций 11 октября встретятся с командой Турции, а 14 октября проведут матч с Венгрией.
Источник: Sport24
Источник: Сафонов и Евгеньев могут быть довызваны в основную сборную России
Футболисты молодежной сборной России вратарь Матвей Сафонов и защитник Роман Евгеньев могут быть вызваны в основную команду.
Фото: ФК "Краснодар"
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