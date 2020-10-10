Черчесов объяснил, почему не вызвал Сафонова раньше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов вратаря Матвея Сафонова в команду.
Фото: РФС
— Вчера мы его пригласили, но я уверен, что сегодня, завтра и послезавтра будут об этом только и говорить. Давайте я вам задам вопрос: если бы я его пригласил 28 числа, до отвественнейшего матча "Краснодара" против ПАОК, и все бы ему звонили, и мама, и папа, и Артем — чем бы закончилась игра против ПАОК? Поэтому все надо учитывать. И мы стараемся все обхватить, чтобы никому не навредить. Сафонов сейчас отлично влился в команду, как будто тут всю жизнь. Хотелось бы, чтобы впредь к нам прислушивались и не опережали события, — рассказал Черчесов в интервью Sport24.

Черчесов добавил, что в первую сборную решили никого не вызывать из молодёжки, пока они не закончат все свои дела. После вчерашних благоприятных условий для молодёжной сборной, когда выход на чемпионат Европы для них практически решён, они решили вызвать Сафонова. Вдобавок, заболел Гилерме.

Напомним, для 21-летнего Сафонова это первый вызов в главную сборную страны. Он помог "Краснодару" впервые в своей истории выйти в групповой этап Лиги чемпионов, где южане сыграют с "Челси", "Ренном" и "Севильей".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Черчесов Сафонов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Мурзагулов: "Уфа" жила до сентября этого года на бюджет средней команды ФНЛ
Источник: "Динамо" подпишет голкипера "Ленинградца"
Уткин: Кульков - страшно невезучий парень. Вот и ушел рано
Черчесов — о смерти Кулькова: мы вместе играли. Пусть земля ему будет пухом
"Гениальное решение". Дзюба — о своей замене в матче со Швецией 7
"Порту" выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова 1
"Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно". Евсеев — о смерти Кулькова 2
Дзюба: мы с Соболевым сейчас стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения 3
Черчесов объяснил, почему не вызвал Сафонова раньше 2
Геркус: Мозес мог оказаться в "Спартаке" на год раньше. В клубе не одобрили сделку 3
Юран: я мог положиться на Кулькова. Доверил бы ему свою жизнь
"Скорости уже не хватало, но техника осталась той же". Ордец — об игре против Роналдиньо
В "Тамбове" подтвердили уход Панченко в тульский "Арсенал"
Сборная России проводит тренировку без Фернандеса, но с Сафоновым
Карпин: Кульков был молчаливым, скромным и работящим футболистом 1
В "Манчестер Сити" подтвердили, что у них есть деньги на трансфер Месси
Шмурнов: Мозес для РПЛ — очень сильный игрок
Черданцев объяснил, почему возможный переход Мозеса в "Спартак" — странный трансфер 9
Слуцкий: для нашей молодой команды будет интересно сыграть с таким статусным соперником, как "Краснодар"
Полузащитник "Марселя" отклонил предложение "Зенита" 5
"Ужас, нет слов. Мы много времени проводили вместе". Мостовой — о смерти Кулькова 1
Федун отреагировал на смерть Кулькова
Чалов: эйфории нет, впереди самый важный матч
У Сафонова есть шанс поехать №1 на взрослый Евро. Надо тащить на тренировках сборной и в Лиге чемпионов 5
Источник: "Спартак" в ближайшее время подпишет Мозеса
Умер Василий Кульков 36
У Марио Фернандса подозрение на коронавирус 13
Белоус покинул "Чайку"
Евсеев: человеке на четвертом слезы пошли 1
Аршавин: Черчесов опоздал ровно на год с приглашением Сафонова 6
Все новости
-