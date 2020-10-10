— Вчера мы его пригласили, но я уверен, что сегодня, завтра и послезавтра будут об этом только и говорить. Давайте я вам задам вопрос: если бы я его пригласил 28 числа, до отвественнейшего матча "Краснодара" против ПАОК, и все бы ему звонили, и мама, и папа, и Артем — чем бы закончилась игра против ПАОК? Поэтому все надо учитывать. И мы стараемся все обхватить, чтобы никому не навредить. Сафонов сейчас отлично влился в команду, как будто тут всю жизнь. Хотелось бы, чтобы впредь к нам прислушивались и не опережали события, — рассказал Черчесов в интервью Sport24.
Черчесов добавил, что в первую сборную решили никого не вызывать из молодёжки, пока они не закончат все свои дела. После вчерашних благоприятных условий для молодёжной сборной, когда выход на чемпионат Европы для них практически решён, они решили вызвать Сафонова. Вдобавок, заболел Гилерме.
Напомним, для 21-летнего Сафонова это первый вызов в главную сборную страны. Он помог "Краснодару" впервые в своей истории выйти в групповой этап Лиги чемпионов, где южане сыграют с "Челси", "Ренном" и "Севильей".
Черчесов объяснил, почему не вызвал Сафонова раньше
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов вратаря Матвея Сафонова в команду.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!