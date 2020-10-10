32-летнего форварда в перерыве матча заменили на Александра Соболева.
— Замена в матче со Швецией? Гениальное решение Станислава Саламыча дать мне таймик сыграть и отдыхать, готовиться дальше. Силы есть. Сколько нужно, столько и сыграем. Спасибо за беспокойство, — рассказал футболист в интервью "Чемпионату".
Завтра, 11 октября, сборную России ожидает матч в рамках Лиги Наций с Турцией. Также россияне сыграют с Венгрией 14 октября.
В текущем сезоне Дзюба провёл девять матчей в чемпионате России, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.
"Гениальное решение". Дзюба — о своей замене в матче со Швецией
Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал свою замену в товарищеском матче со Швецией (1:2).
Фото: РИА Новости
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