"Не знаю, кто победит, честно, не знаю. 50 на 50, наверное. Но сборная России уже опытная, на чемпионате мира поиграла, так что поражение от шведов на них никак не отразится", - сказал Радимов.
Матч Россия - Турция состоится 11 октября. Начало - в 21:45.
Напомним, что несколько дней назад команда Станислава Черчесова в товарищеском матче проиграла Швеции со счетом 1:2.
Источник: "СЭ"
Радимов: сборная России опытная, поражение от шведов на ней никак не отразится
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил шансы сборной России в матче Лиги Наций с Турцией.
Фото: ФК "Зенит"
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