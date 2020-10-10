— Мы подходим к матчу со сборной России в довольно хорошем состоянии, но есть свои трудности, связанные с пандемией, микротравмами.
Мы на каждый матч выходим, чтобы победить, будем стараться сделать это и завтра. Конечно, у нас сильный противник — фаворит группы, — цитирует тренер ТАСС.
Гюнеш добавил, что он надеется, что игроки сборной Турции смогут выйти в хорошем состоянии и одержат победу. Он отметил, что они часто играли со сборной России, у которой хорошая и дисциплинированная команда.
Матч Лиги Наций Россия — Турция состоится завтра, 11 октября, в 21:15 по мск.
Наставник Турции: у нас сильный противник — фаворит группы
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш дал предматчевый комментарий перед игрой со сборной Россией в Лиге Наций.
Фото: Getty Images
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