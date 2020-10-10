Единственный мяч в матче забил нападающий "Реала Сосьедада" Микель Оярсабаль. Победа позволила испанцам набрать седьмое очко после трёх туров в четвертой группе Лиги "А" Лиги Наций и укрепить за собой первое место.
Лига наций УЕФА, 3 тур
Испания 1:0 Швейцария
Голы: Оярсабаль, 14
Испания: Хеа, Гайя, П. Торрес, Рамос, Навас, Мерино, Бускетс, Ольмо (Каналес, 57), Фати (Траоре, 57), Оярсабаль (Морено, 73), Ф. Торрес
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Бенито, Видмер, Родригес, Шёр, Фройлер, Джака, Соу (Варгас, 60), Мехмеди (Шакири, 60), Сеферович
Предупреждения: Шёр, 30, Мерино, 64, Фройлер, 74.
Испания обыграла Швейцарию, укрепив лидерство в группе Лиги Наций
Сборная Испании с минимальным счётом одолела Швейцарию.
Фото: Getty Images
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