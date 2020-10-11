Встречу сборных Исландии и Бельгии обслужит российская бригада арбитров. Главным судьей назначен Виталий Мешков. Его ассистентами будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян, четвертый судья – Сергей Лапочкин.
Напомним, что матч Исландия - Бельгия состоится 14 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по Москве.
Источник: сайт УЕФА
Российская бригада арбитров во главе с Мешковым обслужит матч Исландия – Бельгия
УЕФА назначил арбитров на матч 4-го тура Лиги наций Исландия – Бельгия.
Фото: РПЛ
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