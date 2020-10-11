Российская бригада арбитров во главе с Мешковым обслужит матч Исландия – Бельгия

УЕФА назначил арбитров на матч 4-го тура Лиги наций Исландия – Бельгия.

Фото: РПЛ

Встречу сборных Исландии и Бельгии обслужит российская бригада арбитров. Главным судьей назначен Виталий Мешков. Его ассистентами будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян, четвертый судья – Сергей Лапочкин.



Напомним, что матч Исландия - Бельгия состоится 14 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по Москве.



Источник: сайт УЕФА