"Россия очень хорошо начала на старте: два матча – две победы. Сборная Турции начала не так уверенно, но у нас хорошая мотивация. Мы боремся и будем бороться до конца.
Думаю, Артём Дзюба для нас самый опасный игрок. Именно за счёт роста и мощи. Кстати, Дзюба не так популярен в Турции, как вы думаете", - передает слова Кабзе Metaratings.
Напомним, что Кабзе защищал цвета "Рубина" в период с 2007 по 2010 год. В составе казанского клуба он провел 53 матча и забил 8 голов.
Встреча сборных России и Турции пройдет сегодня, 11 октября, на "ВТБ Арене". Обслужит матч арбитр из Словении Матей Юг. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по Москве.
Бывший нападающий "Рубина" Кабзе назвал самого опасного игрока в сборной России
Экс-форвард "Рубина" Хасан Кабзе поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура Лиги наций между сборными России и Турции.
Фото: ФК "Рубин"
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