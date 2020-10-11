Бывший нападающий "Рубина" Кабзе назвал самого опасного игрока в сборной России

Экс-форвард "Рубина" Хасан Кабзе поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура Лиги наций между сборными России и Турции.

Фото: ФК "Рубин"