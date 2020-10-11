В составе хорватов выйдут на поле с первых минут Деян Ловрен ("Зенит"), Филип Уремович ("Рубин") и Никола Влашич (ЦСКА), у Швеции игру в старте начнёт Маркус Берг ("Краснодар"), а Джордан Ларссон ("Спартак") оказался на скамейке.
Хорватия: Ливакович, Мелньяк, Чалета-Цар, Ловрен, Уремович, Модрич, Брозович, Ковачич, Перишич, Влашич, Брекало.
Швеция: Олсен, Линделеф, Лустиг, Аугустинсон, Янссон, Экдаль, Олссон, Кулушевски, Форсберг, Берг, Исак.
Игра Хорватия — Швеция в Лиге Наций начнётся в 19:00 по мск.
Ловрен, Влашич, Уремович и Берг выйдут в стартовом составе в матче Хорватии и Швеции
Сборные Хорватии и Швеции объявили стартовые составы на матч Лиги Наций.
Фото: Getty Images
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