Гол на 28-й минуте забил полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук. После прохода с середины поля хавбек "Спартака" Романа Зобнина сделал передачу в штрафную на Миранчука. Отметим, что в голевом эпизоде тонко пропустил мяч капитан сборной России Артем Дзюба.
На данный момент во встрече России и Турции идет первый тайм.
Миранчук вывел сборную России вперед в матче с Турцией
Сборная России вышла вперед в матче 3-го тура Лиги наций с командой Турции.
Фото: сборная России
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