"В первом тайме получалось играть, были моменты. Могли даже больше забить. Во втором сопернику надо было отыгрываться, он бежал вперед. Если бы забили еще, то выиграли бы, но мы пропустили, и игра получилась непростой. Сборная Турции — очень сильный соперник, движемся дальше", - сказал Шунин в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что на 28-й минуте матча Россия - Турция подопечные Станислава Черчесова открыли счет. Гол после передачи Романа Зобнина забил Антон Миранчук. На 62-й минуте встречи после подачи со штрафного на дальнюю штангу и скидки в центр счет сравнял нападающий турков Кенан Караман.
"Если бы забили еще, то выиграли бы, но мы пропустили". Шунин - о матче с Турцией
Вратарь сборной России Антон Шунин поделился мыслями о матче 3-го тура группового этапа Лиги наций с командой Турции (1:1).
Фото: сборная России
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