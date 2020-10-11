"Если бы забили еще, то выиграли бы, но мы пропустили". Шунин - о матче с Турцией

Вратарь сборной России Антон Шунин поделился мыслями о матче 3-го тура группового этапа Лиги наций с командой Турции (1:1).

Фото: сборная России

"В первом тайме получалось играть, были моменты. Могли даже больше забить. Во втором сопернику надо было отыгрываться, он бежал вперед. Если бы забили еще, то выиграли бы, но мы пропустили, и игра получилась непростой. Сборная Турции — очень сильный соперник, движемся дальше", - сказал Шунин в эфире телеканала "Матч Премьер".



Напомним, что на 28-й минуте матча Россия - Турция подопечные Станислава Черчесова открыли счет. Гол после передачи Романа Зобнина забил Антон Миранчук. На 62-й минуте встречи после подачи со штрафного на дальнюю штангу и скидки в центр счет сравнял нападающий турков Кенан Караман.