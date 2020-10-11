"Я считаю, не хватило реализации моментов. Мы провели хороший первый тайм. Потом потеряли инициативу. Был момент, когда мы могли забить и переломить игру.
Что касается моего гола, то Зобнин хорошо протащил мяч, давал на Артема Дзюбу, он грамотно пропустил. Мне оставалось исполнить и попасть по воротам", - сказал Миранчук в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что Антон Миранчук стал автором единственного гола сборной России и ворота Турции. Ассистировал ему Роман Зобнин. В составе гостей отличился форвард Кенан Караман после передачи от Мериха Демираля.
14 октября подопечные Станислава Черчесова проведут матч 4-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Венгрии. Начало встречи - в 21:45 по Москве.
Миранчук - о матче с Турцией: сборной России не хватило реализации моментов
Полузащитник сборной России Антон Миранчук высказался о матче 3-го тура Лиги наций с командой Турции (1:1).
Фото: сборная России
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