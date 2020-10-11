"Я смотрел отрывки из матча между сборными России и Турции. Рад, что Юрий Жирков всё ещё играет! Я очень горжусь им, так же, как и капитаном команды Артёмом Дзюбой", — цитирует Хиддинка ТАСС.
Напомним, что Гус Хиддинк работал главным тренером сборной России в период с 2006 по 2010 год. С национальной командой голландский специалист выиграл бронзу на чемпионате Европы 2008 года.
В матче с Турцией у сборной России голом отличился Антон Миранчук. В составе туров забил Кенан Караман.
Гус Хиддинк: рад, что Жирков все еще играет! Очень горжусь им, как и Дзюбой
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился эмоциями от матча 3-го тура Лиги наций с Турцией (1:1).
Фото: сборная России
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