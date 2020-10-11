Видео огненного спора Быстрова с Шалимовым и Мостовым о голе Турции в ворота России

Кто виноват в пропущенном голе, и как надо держать линию офсайда ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2020
Шалимов, Быстров, Мостовой и Губерниев разыграли для тебя целый спектакль ?#ВсеНаМатч pic.twitter.com/vg8CZ8Wufl
Бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой, Игорь Шалимов и Владимир Быстров пытались выяснить, кто виноват в пропущенном голе национальной команды.
Напомним, что встреча России и Турции завершилась со счетом 1:1. В составе россиян забил Антон Миранчук, а у турков отличился Кенан Караман.
Видео принадлежит ООО "Национальный спортивный канал"
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