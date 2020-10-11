"Наша команда в очередной раз столкнулась с проблемой функциональной готовности, не позволяющей держать высокий темп на протяжении всего матча. Если не получается реализовать все свои моменты с самого начала, приходится либо вытягивать матч на морально-волевых, либо освежать игру заменами. Но последнее не всегда удается", - приводит слова Бышовца "Известия" .
Напомним, что голом в составе сборной России отметился полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после передачи хавбека "Спартака" Романа Зобнина. У турков отличился нападающий Кенан Караман.
14 октября подопечные Станислава Черчесова проведут встречу с командой Венгрии в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45 по Москве на стадионе "Динамо".
Бышовец - о матче с Турцией: сборная России в очередной раз столкнулась с проблемой функциональной готовности
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец подвел итоги матча с Турцией (1:1) в Лиге наций.
Фото: РПЛ
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