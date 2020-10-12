"Подтягивать надо ту молодежь, которая уже соответствует уровню сборной. Я вот не сомневаюсь ни чуточки, что скоро уже основными вратарями нашей первой сборной будут Сафонов и Максименко. Молодые ребята, им доверили сейчас в своих клубах играть. А так просто ставить, лишь бы молодой, — не надо. Пускай Жирков играет", - передает слова Ловчева "КП".
Напомним, что вчера, 12 октября, в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций с командой Турции (1:1) вышел 37-летний Юрий Жирков. Самым молодым игроком в основном составе россиян во встрече с турками был автор единственного гола национальной команды 24-летний полузащитник Антон Миранчук.
"Просто ставить, лишь бы молодой, — не надо. Пускай Жирков играет". Ловчев - об омоложении сборной России
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев высказался о возможности омоложения сборной России.
Фото: ФК "Спартак"
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