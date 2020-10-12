"Без функциональной готовности и умения держать высокий темп все 90 минут серьезных результатов не добиться. Все еле ноги таскали. О чем это говорит? Игроки мало тренируются! Это главная проблема российского футбола.
Кузяев сначала здорово врывался между линиями, обострял, имел моменты. А затем выдохся, не добегал. А Дзюба? А Караваев?" - цитирует Орлова "Спорт-экспресс".
Напомним, что встреча сборных России и Турции завершилась вничью со счетом 1:1. Голом в составе россиян отметился полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после передачи Романа Зобнина, выступающего за "Спартак".
14 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Венгрии на стадионе "Динамо". Начало матча - в 21:45 по Москве.
После 3-х туров группового этапа Лиги нация сборная России с 7-ю очками возглавляет 3-ю группу Лиги В.
"Все еле ноги таскали. Игроки мало тренируются!" Орлов — о матче Россия - Турция
Комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча Лиги наций между сборными России и Турции (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
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