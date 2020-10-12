"Все прекрасно знают, что Турция умеет хорошо обращаться с мячом, если им это позволить. Обидно, свои моменты не забили. Считаю, что заслуживали победы.
Мой гол? Неплохая атака. Зобнин протащил мяч через центр, Дзюба открылся, я за ним. Подсказал ему, что можно пропустить, Артём грамотно оценил ситуацию, оставил – мне нужно было только исполнить", - рассказал Миранчук пресс-службе сборной России.
Напомним, что Антон Миранчук выступает за московский "Локомотив" с 2013-го года. В 2017-м году 24-летний полузащитник дебютировал в составе сборной России. Всего на счету Антона 15 игр и 3 забитых мяча за национальную команду.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Миранчук в составе "железнодорожников" принял участие в 9 матчах, в которых забил 1 гол с пенальти и сделал 3 результативные передачи. "Локомотив" после 10-и туров занимает 5 место в РПЛ.
Миранчук: считаю, что мы заслуживали победы в матче с Турцией
Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал результат матча с Турцией (1:1) в Лиге наций.
Фото: сборная России
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