"Был очень сложный поединок с Турцией. Мы его проанализировали, но фрагменты не показывали на теории. Вчера смотрели нашего соперника. Сегодня на Венгрии тоже остановимся", - сказал Черчесов.
Матч Россия - Венгрия состоится 14 октября. В прошлом туре Лиги Наций команда Черчесова сыграла вничью с Турцией - 1:1.
После 3-х туров Лиги наций сборная России с 7-ю очками занимает 1 место в 3-й группе Лиги В.
Источник: "СЭ"
Черчесов: проанализировали сложный матч с Турцией, но фрагменты не показывали на теории
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу Лиги Наций с Венгрией.
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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