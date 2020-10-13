14 октября команда Черчесова проведет матч против сборной Венгрии.
"Обе предыдущие встречи с ними мы выиграли, забив по три мяча. И в тот, и в другой раз мы были лучше подготовлены и более удачливы.
У них есть определяющие игроки. Не буду называть фамилии. В сборной все знают, кто и на какой позиции может представлять нам угрозу", - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.
Напомним, что в прошлом туре Лиги Наций сборная России на своем поле сыграла вничью 1:1 с командой Турции.
После трех туров Россия занимает первое место в 3-й группе Лиги Наций В.
Черчесов: в команде все знают, кто и на какой позиции в сборной Венгрии может представлять угрозу
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о предстоящем сопернике в Лиги Нации.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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