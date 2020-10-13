Последний раз национальная команда участвовала на молодежном Евро в 2013 году, когда в группе с Испанией, Нидерландами и Германией заняла в ней последнее место.
Напомним, что после победы над Латвией (4:1) молодежная сборная России с 23-я очками после 10-и туров квалифицировалась на Евро-2021.
Молодежная сборная России попала в финальную часть чемпионата Европы впервые за 8 лет
Попадание молодежной сборной России в финальную часть чемпионата Европы-2021 стало первым за 8 лет.
Фото: сборная России
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