"Максимальная радость". Фото из раздевалки молодежной сборной России после выхода на Евро

Молодежная сборная России досрочно вышла на Евро-2021.


Сегодня российская команда на выезде разгромила Латвию со счетом 4:1 и попала в финальную стадию чемпионата Европы-2021.

Пресс-служба сборной России опубликовала фото из раздевалки молодежной команды.

"Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро", - говорится в сообщении.

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Теги: Молодежная сборная России
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