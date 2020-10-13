"Максимальная радость". Фото из раздевалки молодежной сборной России после выхода на Евро

? Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро ? #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/O3KtnWpFEp— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2020
Сегодня российская команда на выезде разгромила Латвию со счетом 4:1 и попала в финальную стадию чемпионата Европы-2021.
Пресс-служба сборной России опубликовала фото из раздевалки молодежной команды.
"Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро", - говорится в сообщении.