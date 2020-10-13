"Максимальная радость". Фото из раздевалки молодежной сборной России после выхода на Евро

Сегодня российская команда на выезде разгромила Латвию со счетом 4:1 и попала в финальную стадию чемпионата Европы-2021.Пресс-служба сборной России опубликовала фото из раздевалки молодежной команды."Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро", - говорится в сообщении.