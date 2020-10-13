"Конечно, сборная заслужила выйти на Евро. Но для такой страны, как Россия, с её огромным населением выйти в финальную часть впервые за столько лет - это не то что не достижение, это позор!
В финальную часть вышли впервые с 2013 года, а чемпионами становились еще при мне - в 1991-м. Еще СССР был! Но ребят всё равно надо поздравить, молодцы, действительно хорошая сборная", - сказал Мостовой.
Сегодня молодежная сборная России на выезде разгромила Латвию со счетом 4:1 и досрочно завоевала путевку на чемпионат Европы-2021.
Подопечные Михаила Галактионова за 10 матчей набрали 23 очка и заняли 1 место в 5-й группе отбора на Евро-2021
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: для такой страны, как Россия выйти в финальную часть впервые за столько лет - это позор
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал выход молодежной сборной России на Евро-2021.
Фото: сборная России
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