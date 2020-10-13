"Все ребята молодцы, отдавали себя на поле. Мы шли к этому вместе. Я думаю, мы это заслужили. Не могу сказать, что это был легкий путь. Но мы учились на своих прошлых ошибках, когда мы не выходили на Евро", - сказал Чалов.
Сегодня команда Михаила Галактионова на выезде обыграла Латвию со счетом 4:1 и досрочно завоевала путевку на Евро-2021.
После победы над Латвией (4:1) молодежная сборная России с 23-я очками после 10-и туров квалифицировалась на чемпионат Европы.
Источник: Sport24
Чалов: мы заслужили выход на Евро
Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал выход команды на Евро-2021.
Фото: сборная России
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