Чалов: мы заслужили выход на Евро

Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал выход команды на Евро-2021.
Фото: сборная России
"Все ребята молодцы, отдавали себя на поле. Мы шли к этому вместе. Я думаю, мы это заслужили. Не могу сказать, что это был легкий путь. Но мы учились на своих прошлых ошибках, когда мы не выходили на Евро", - сказал Чалов.

Сегодня команда Михаила Галактионова на выезде обыграла Латвию со счетом 4:1 и досрочно завоевала путевку на Евро-2021.

После победы над Латвией (4:1) молодежная сборная России с 23-я очками после 10-и туров квалифицировалась на чемпионат Европы.

Источник: Sport24

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Теги: Молодежная сборная России Чалов
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