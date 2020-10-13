Главный тренер сборной Венгрии: можем добиться больших успехов

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Наций с Россией.

Фото: magyarlabdarugoszovetseg

"Несмотря на победу над Сербией, нельзя витать в облаках. Надо быть реалистами: совершенно нормально проиграть в России, как было бы совершенно нормально остаться без очков в матче против сербов. Если мы дисциплинированы и следуем тактике, можем добиться больших успехов", - цитирует Росси пресс-служба УЕФА.



Матч Россия - Венгрия состоится 14 октября. Начало - в 21:45 мск.



Команда Марко Росси занимает второе место в группе 3 Лиги В, имея в своем активе 6 очков. В активе России 7 очков и первое место в группе.