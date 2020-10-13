Тренер сборной Португалии: Роналду говорит, что хочет играть

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о состоянии капитана команды Криштиану Роналду , который накануне заразился коронавирусом.

Фото: Getty Images

- Криштиану в порядке. Он говорит, что просто хочет играть. Отсутствие любого игрока из-за коронавируса - огромная потеря, но отсутствие Роналду очень ощутимо. Однако я абсолютно уверен в игроках, которые будут играть, - цитирует Сантуша Record.



35-летний форвард накануне в расположении сборной прошел тестирование на коронавирус, по результатам которого у него диагностирована инфекция. Сообщается, что Криштиану переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.



Утром 13 октября капитан сборной выложил общее селфи с командой. Соответственно, контактная группа Криштиану - вся сборная Португалии. О новых случаях заболевания в национальной команде пока ничего не известно.