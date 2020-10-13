- Поздравляем нашу команду с победой над одной из сильнейших команд мира. В сложных кадровых условиях вышли на поле, бились за честь Украины и победили. Спасибо, что подарили всей стране праздник. Гордимся вами, ребята! - написал Зеленский на своей странице в "Фейсбуке".
Матч завершился победой украинской команды со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил полузащитник Виктор Цыганков.
Команда Андрея Шевченко набрала 6 очков и занимает третье место в группе Лиги наций. Испания занимает первую строчку, имея в своем активе 7 очков.
В следующем туре сборная Украины на выезде сыграет с Германией. Матч состоится 14 ноября.
Напомним, 7 октября сборная Украины в товарищеском матча проиграла Франции со счетом 1:7. Стоит отметить, что украинская команда играла не в оптимальном составе, так как из-за травм и коронавируса отсутствовали 14 футболистов.
Президент Украины Зеленский поздравил команду с победой над Испанией
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную команду с победой в матче Лиги наций со сборной Испании (1:0).
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!