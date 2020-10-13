Украинский хавбек Цыганков, забивший в ворота Испании: не считаю себя героем

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков, забивший победный гол в ворота сборной Испании (1:0), подвел итоги матча 4-го тура Лиги наций.

Фото: инстаграм Цыганкова

- Не считаю себя героем. Вся наша команда герои. Кроме того, хочу поздравить нашего вратаря Георгия Бущана с его выступлением. Думаю, сегодня была лучшая игра в его карьере.



Наш план состоял в том, чтобы играть в более оборонительном ключе, чем обычно, и полностью выкладываться на поле. Мы проиграли три матча подряд и должны извиниться за это перед фанатами. Нам так не хватало их на стадионе, и мы счастливы, что дали им повод отпраздновать сегодня, - цитирует Цыганкова сайт УЕФА.



Матч завершился победой украинской команды со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил Цыганков.



Команда Андрея Шевченко набрала 6 очков и занимает третье место в группе Лиги наций. Испания занимает первую строчку, имея в своем активе 7 очков.



В следующем туре сборная Украины на выезде сыграет с Германией. Матч состоится 14 ноября.



Напомним, 7 октября сборная Украины в товарищеском матча проиграла Франции со счетом 1:7. Стоит отметить, что украинская команда играла не в оптимальном составе, так как из-за травм и коронавируса отсутствовали 14 футболистов.