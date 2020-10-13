Президент УЕФА: надеемся, что переносить матчи Евро из Азербайджана не придется

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе и ответил на вопрос о потенциальном переносе матчей Евро из Азербайджана.

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- Мы всё ещё следим за этим конфликтом. Особо не вдавались в подробности, так как не являемся политической организацией. Искренне надеюсь, что он скоро разрешится мирным путём. Может ли УЕФА заменить место проведения Евро-2020 в этом случае? Мы сможем сделать что угодно. Проблема в том, что для проведения турнира в текущем формате уже всё готово, - сказал Чеферин в эфире ARD.



Напомним, 27 сентября 2020 года вновь обострилась обстановка в районе Нагорного Карабаха, конфликт перешел в вооруженную стадию, обе страны ввели на своих территориях военное положение.



Сообщалось, что УЕФА следит за обстановкой в Азербайджане и Армении, но не планирует менять календарь Лиги наций в отношении сборных этих стран, а также не собирается переносить матчи Евро-2020 (который пройдет в следующем году из-за коронавируса) из Азербайджана. Напомним, Баку заявлен в качестве одного из городов-организаторов чемпионата Европы.