"Не надо смеяться, сынок. Никому там до смеха не будет". Шевченко - игроку перед матчем с Испанией (видео)

Опубликовано видео речи главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко перед матчем 4-го тура Лиги наций с Испанией (1:0).





- Не надо смеяться, сынок. Не надо. Мне не до смеха. И никому завтра до смеха не будет. Понятно? Пожалуйста, - сказал Шевченко.



Матч завершился победой украинской команды со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил полузащитник Виктор Цыганков.



Команда Андрея Шевченко набрала 6 очков и занимает третье место в группе Лиги наций. Испания занимает первую строчку, имея в своем активе 7 очков. В следующем туре сборная Украины на выезде сыграет с Германией. Матч состоится 14 ноября.