— Шансы, считаю, у этой молодежной сборной очень хорошие. По крайней мере, будут биться за место в тройке. Будем болеть за наших, — рассказал Емельянов в интервью Sport24.
28-летний полузащитник сыграл за молодёжную сборную России 10 матчей, в том числе, один на чемпионате Европы 2013 года.
Напомним, молодёжная сборная России вчера обыграла Латвию (4:1), гарантировав себе путевку на турнир в 2021 году.
"Будут биться за место в тройке". Емельянов — о шансах молодёжной сборной на чемпионате Европы
Полузащитник "Урала" Роман Емельянов прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы-2021.
Фото: ФК "Урал"
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