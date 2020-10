"Венгрия и Словения, ждите нас!" Ломовицкий - о выходе молодежной сборной России на Евро

View this post on Instagram

Сегодня эмоции уже немного улеглись. И я бы хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал, верил и переживал за нас! Мы проделали тяжелый и долгий путь, и без вашей поддержки, поддержки наших болельщиков, нам было бы в разы труднее. Благодарю тренерский штаб молодёжной сборной за оказанное мне доверие. Рад, что несмотря на все сложности, нам удалось справиться с задачей и выйти на Евро. Венгрия и Словения, ждите нас! Дальше – больше! Горжусь, что являюсь частью @teamrussia_u21