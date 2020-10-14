Черчесов: мы недобрали все планируемые очки

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги наций с Венгрией.

Фото: РФС

"Мы настраивались на победу в домашнем матче. Те моменты, которые мы создали, к сожалению, не забили.



Во втором тайме мы перехватили инициативу и физически выглядели лучше. Замены усилили нашу атаку, поэтому все так и сложилось.



Хочу поблагодарить игроков за этот сбор, хоть он был неоднозначным. Мы недобрали все планируемые очки, поскольку мы настраивались на две победы", - заявил Черчесов на послематчевой пресс-конференции.



Встреча сборных России и Венгрии завершилась нулевой ничьей. После 4-х туров россияне продолжают лидировать в группе 3 Лиги В с 8-ю очками. Напомним, что 1-е место в группе позволит национальной команде в следующем розыгрыше Лиги наций участвовать в Лиге А.



В ноябре подопечные Станислава Черчесова проведут 2 выездных матча с командами Турции и Сербии.