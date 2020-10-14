Марко Росси: победить Россию сегодня было невозможно

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси подвел итоги матча 4-го тура Лиги наций с командой России (0:0).
Фото: сборная Венгрии
"За последние шесть дней мы провели три игры, из которых этот матч был самым сложным. Нам было тяжело, потому что российские игроки очень крепки физически, они играют на высокой скорости. Мы знали, как они будут атаковать, играть на Дзюбу, но нам не очень удавалось сдерживать его. Мы удержали счет, и я доволен ничьей, потому что победить сегодня было невозможно", - сказал Росси на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Марко Росси возглавляет сборную Венгрии с 2018 года. Под руководством итальянского специалиста венгры после 4-х туров с 7-ю очками занимают 2-е место в 3-й группе Лиги В. В ноябре команде Венгрии предстоят две домашние игры в рамках Лиги наций. 15 ноября они встретятся с Сербией, а 18 проведут матч с Турцией.

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Теги: Росси Сборная России Сборная Венгрии
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