"Ход матча продиктовал нам это решение: мы владели преимуществом, было много фланговых проходов и верховых передач. Если команда владеет инициативой, то есть возможность завершить атаку с двумя нападающими.
Дзюба и Соболев впервые играли вместе. Тренерский штаб принял оправданное решение", - цитирует Черчесова Sport24.
Напомним, что на 81-й минуте матча Россия - Венгрия вместо полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева в игру вступил нападающий "Спартака" Александр Соболев. Таким образом, национальная команда заканчивала игру в два форварда - в паре с Соболевым играл капитан сборной Артем Дзюба.
После 4-х туров сборная России с 8-ю очками возглавляет турнирную таблицу группы 3 Лиги В.
"Дзюба и Соболев впервые играли вместе. Тренерский штаб принял оправданное решение". Черчесов - о матче с Венгрией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение выпустить двух нападающих по ходу матча Лиги наций с Венгрией (0:0).
Фото: сборная России
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