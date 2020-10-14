"Физически всё было в порядке. Дело в том, как мы играли, как прессинговали, получалось у нас это или нет. В плане физики вопросов вообще никаких. Весь второй тайм провели около штрафной соперника", - цитирует Зобнина пресс-служба УЕФА.
Напомним, что встреча сборных России и Венгрии проходила на "ВТБ Арене" и завершилась вничью со счетом 0:0. Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин провел на поле все 90 минут.
В ноябре национальная команда России проведет две гостевые встречи с командами Турции и Сербии.
Зобнин - о матче с Венгрией: весь второй тайм провели около штрафной соперника
Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился мнением о результате матча 4-го тура группового этапа Лиги наций с Венгрией.
Фото: сборная России
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