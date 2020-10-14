Атакующий хавбек ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич дал комментарий о поражении своей национальной команды в игре со сборной Франции (1:2).
- Это было не очень хорошее начало. Мы пропустили быстрый гол, но позже нам удалось вернуться в матч и даже доминировать. Мы заслужили больше, чем поражение, - передает слова Влашича пресс-служба УЕФА.
23-летний Никола Влашич вышел в стартовом составе сборной Хорватии на встречу Лиги наций против Франции. На 8 минуте счет в матче открыл французский форвард Антуан Гризманн. На 64 минуте Влашич забил ответный гол, но за 11 минут до конца игры победный мяч провел Килиан Мбаппе.
Влашич - о матче Хорватии с Францией: нам удалось вернуться в игру и даже доминировать
Полузащитник сборной Хорватии и ЦСКА Никола Влашич прокомментировал итоги матча против Франции (1:2).
Фото: Reuters
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