Сборная Англии получила три удаления за год впервые в истории

Сборная Англия в первый раз за время своего существования получила три красные карточки за календарный год.

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Матч Лиги наций между сборными Англии и Дании, закончившийся победой гостей со счетом 1:0, установил уникальное статистическое достижение. Красные карточки, полученные защитниками хозяев Гарри Магуайром и Рисом Джеймсом, стали вторым и третьим удалением для англичан в текущем году - ранее в сентябрьском матче с Исландией был удален с поля Кайл Уокер.



Сборная Англии, основанная в 1863 году, получила 3 красные карточки за один календарный год впервые в своей более чем 150-летней истории.