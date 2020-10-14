Форвард "Уфы" Бизяк дебютировал за сборную Словении

Нападающий "Уфы" Ловро Бизяк в возрасте 26 лет провел первый матч за сборную Словении.

В этой же встрече за сборную Словении дебютировал нападающий Ловро Бизяк, появившийся на поле на 77-й минуте! — ФК УФА (@UfaFc) October 15, 2020

26-летний форвард "Уфы" Ловро Бизяк дебютировал за сборную Словении. Нападающий вышел на поле на 77 минуте гостевого матча Лиги наций против Молдавии, который его национальная команда выиграла 4:0. К моменту появления Бизяка на поле уже был установлен окончательный счет.В этом же матче первый тайм за Молдавию провел опорный полузащитник "Уфы" Кэтэлин Карп, а защитник Джемал Табидзе отыграл за Грузию полный матч в гостях против Северной Македонии (1:1).